Pioli: “Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro. Futuro Donnarumma? Lo vedo motivato a restare”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato al termine della gara vinta per 3-1 contro il Parma. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una partita complicata, sapevamo delle difficoltà di affrontare questo avversario, bravo a chiudersi e ripartire. Abbiamo creato diverse occasioni anche nel primo tempo, ma non siamo stati lucidi. Abbiamo avuto una grande reazione nel secondo tempo. Il nostro è stato un percorso, non si può pretendere che un allenatore nuovo e una squadra nuova possano avere subito la continuità di rendimento. Avevamo dato segnali importanti già prima della pausa, ora stiamo raccogliendo i frutti di questi 5-6 mesi insieme, stiamo ottenendo risultati importanti ma non dimentichiamoci che restano cinque partite. Donnarumma? Gigio però lo vedo sereno, motivato, forte, oggi ha fatto una prestazione attenta, determinata. Lo vedo molto sereno e motivato a restare al Milan. Voglio godermi questa squadra, è una bella squadra ed è bello lavorare con loro”.

FOTO: Sito ufficiale Milan