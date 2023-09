Pioli: “Stiamo bene, vogliamo trovare continuità tra Serie A e Champions”

Domani alle 18.00 Milan e Lazio si affrontano a San Siro nel secondo match della settima giornata di Serie A. Queste le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli, che ha presentato così la gara: “L’aver giocato già partite importanti sarà di aiuto nel tenere alta la concentrazione e a tenere alto il livello. Stiamo bene. Vogliamo trovare continuità per fare bene in campionato e in Champions. Domani è la partita più importante. Abbiamo sempre vissuto con grande equilibrio: il derby non era la fine del nostro percorso, ma un nuovo inizio da cui ripartire. Ora non siamo perfetti, non siamo impeccabili, ma possiamo mettere in campo domani la nostra miglior prestazione. Leao? Se uno sbaglia un passaggio non è che deve aver preso per forza sottogamba l’avversario… Da Rafa mi aspetto che ne sbagli sempre meno, questo sì. Non conta la vetta ora, ma la voglia di fare bene e di interpretare bene le partite. Non esistono partite facili e nemmeno partite impossibili. Sono contento di ciò che la squadra ha fatto in questi due giorni“.

Foto: Twitter Milan