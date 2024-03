Pioli: “Stiamo bene, lo Slavia Praga era temibile, qui ha vinto 2-0 con la Roma. Bravi a colpirli”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky dopo la vittoria sullo Slavia Praga.

Queste le sue analisi: “Sicuramente abbiamo gestito meglio la superiorità numerica rispetto alla gara d’andata, in undici contro undici è stata una partita più difficile ma ci avevano lasciato spazi nei quali potevamo colpire”.

Che momento è per voi? “Stiamo bene, è un momento positivo, i nostri tre giocatori offensivi hanno qualità. Dobbiamo fare bene domenica in un’altra partita difficile col Verona, prima di recuperare energie nella pausa. Abbiamo passato due turni che potevano sembrare semplici ma Rennes e Slavia non erano squadre facili. Adesso ci sono otto squadre che possono vincere l’Europa League, ci siamo anche noi”.

Nella cena con Furlani e Ibra si è parlato anche di futuro? “La nostra è stata una cena che ho apprezzato tanto, perché il club mi ha fatto un regalo per le cento vittorie col Milan. In questo momento dobbiamo restare concentrati sulle cose da fare”.

Dove metteresti lo Slavia in questo campionato? “In undici è una squadra che si muove tanto, alzando i terzini come il Rennes. Oggi avevamo preparato una gara con Leao più punta, però credo che tutte e due le sfide in parità numerica non sarebbero state semplici. Collocarla nel nostro campionato non è facile, però hanno dei valori pur non avendo un singolo più forte degli altri. Se la Roma qua ha perso 2-0 vuol dire che i valori ce li hai”.

Questo è il Leao migliore? “Deve essere questo, dipende da lui parliamoci chiaro. Adesso ha tutto, mi auguro che abbia sempre questa capacità di impattare la partita che è determinante”.

