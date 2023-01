Pioli: “Stasera si assegna un trofeo, ma la stagione non finisce qui”

In attesa del fischio d’inizio della finale contro l’Inter, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione a SportMediaset: “Ci siamo arrivati con concentrazione, attenzione ed entusiasmo. È bello essere qui. Queste sono partite particolari: già è un derby e in più è una finale. L’approccio è molto importante, poi conta giocare 95 minuti con continuità, con fiducia, positività ed energia. È un trofeo, comincerà tra poco e finirà tra poco. Non è un bivio, perché poi c’è il campionato e la Champions che vogliamo vivere da protagonisti. La stagione continuerà”.

Foto: sito ufficiale Milan