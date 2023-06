Pioli: “Stagione da 7. Mercato? Servono giocatori per stare ad alti livelli, non siamo più il Milan che era contento del sesto posto”

Il tecnico del Milan in conferenza stampa ha parlato della stagione in generale: “Eravamo partiti per rivincere qualcosa e non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto una grande Champions, un campionato sufficiente, potevamo puntare al secondo posto, ma abbiamo lasciato per strada qualcosa… Può essere una stagione positiva se impareremo qualcosa dai nostri errori. È più facile imparare da questa stagione. “Maldini è stato generoso dando 8 al Milan… Io a scuola non ero un genio, ma ero contento quando avevo 7. Si deve dividere con l’8 della Champions e il 6 del campionato, quindi 7. Se vuoi essere competitivo per vincere il campionato devi essere più continuo”.

La stagione di Pioli?: “Non ho fatto un solo errore, ne ho commessi di più sicuramente. Sono già forse troppo autocritico con me stesso… Andremo a vedere ciò che ci ha penalizzato. Il nostro punto di forza è continuare a credere nei propri giocatori. Non abbiamo mai smesso di credere in noi”.

Sul mercato: “A breve incontrerò i dirigenti. È chiaro che sono qua tutti i giorni e quindi ci siamo già rapportati, ma nei prossimi ci saranno incontri più in profondità su questa situazione del mercato. Faremo le valutazioni per costruire un Milan sempre più forte. Servono giocatori e forti, soprattutto intelligenti; non mi interessa destro, mancino, alto o basso… Non c’entra se hanno 18, 25 o 30 anni, ma servono giocatori che possono giocare ad alti e livello. Ora non siamo più il Milan che era contento di arrivare sesto, ma dobbiamo essere competitivi per l’Italia e per l’Europa”.

Foto: Pioli Twitter Milan 2