Pioli: “Spiace l’eliminazione, dopo il percorso dell’anno scorso. Faremo di tutto per vincere l’Europa League”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky dopo il successo a Newcastle.

Queste le sue parole: “Essere usciti dalla Champions League dispiace visto il percorso dello scorso anno. Sapevamo che il girone era difficile, ma mi dispiace avere dei rimpianti, avremmo meritato di più ma nelle altre partite non siamo riusciti a sfruttare le occasioni avute. Oggi invece l’abbiamo fatto, vorrà dire che faremo di tutto per vincere l’Europa League”.

Sulla partita: “Loro nel primo tempo hanno messo una intensità incredibile e hanno accentuato i nostri errori, ma parliamo di una squadra che in casa aveva perso solo col Liverpool e col Dortmund. Da tanti anni cercavamo una vittoria in Inghilterra e la vittoria di oggi deve darci convinzione. A me dispiace solo che questa squadra non stia sfruttando a pieno il suo potenziale”.

Che rimpianti ha? “Nelle partite di Champions dove abbiamo creato tante occasioni e non siamo riusciti a segnare. Poi in campionato abbiamo avuto troppi alti e bassi. Abbiamo cambiato tanto, ma in questo momento l’obiettivo in campionato è consolidare il terzo posto. Il nostro obiettivo minimo è tornare in Champions League”.