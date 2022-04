Pioli: “Spero di recuperare Ibra per le ultime partite. Rebic e Bennacer ci saranno”

Nel corso della conferenza stampa odierna, Stefano Pioli ha parlato delle condizioni degli infortunati, su tutti Ibra: “I problemi fisici ci sono per tutti. Lui ne ha avuti diversi e ora è alle prese con il ginocchio. Purtroppo è andata così, speriamo di averlo nelle ultime partite. In merito al suo futuro, sono certo che farà la scelta migliore. E noi saremo con lui, qualsiasi cosa sceglierà. Castillejo oggi ha avuto un problema alla caviglia e quindi domani ci sarà. Rispetto a Torino recuperiamo Rebic e Bennacer, possono giocare anche dall’inizio o essere utili a partita in corso”.

FOTO: Twitter Infinity