Pioli: “Sono stati 10 giorni difficili. L’obiettivo è arrivare secondi. Dobbiamo lottare come se fosse l’ultima partita”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus, che mette in palio punti pesanti per il secondo posto.

Queste le sue parole: “Il focus deve essere arrivare secondi. Sono stati 10 giorni difficili. Non possiamo fermarci a queste delusioni che abbiamo subito e che abbiamo dato a questi tifosi, quindi per forza dobbiamo avere la voglia, il riscatto, il rimanere compatti e il desiderio di vincere le partite fino a campionato. Soffriamo di queste situazioni, ma abbiamo il dovere di rialzarci”.

Cosa serve domani? “Dovremo lottare, dare il massimo, come se fosse l’ultima partita: essere concentrati, determinati. Vogliamo difendere il secondo posto”.

Su Ibra: “Zlatan era qui ieri e l’altro ieri, è sempre vicino a noi, ci dà il sostegno per superare il momento negativo. Siamo insieme e insieme cerchiamo di superare il momento difficile”.

Milan pronto per gestire il dopo tempesta “Deve, se vuoi essere ad alto livello devi”.

Perché non sei venuto in conferenza lunedì? “Non ho voluto non fare la conferenza, ma è stata una scelta della società. Mi sono sempre assunto le mie responsabilità, altrimenti stavo in silenzio stampa fino a fine stagione”.

