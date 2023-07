Pioli: “Sono qui grazie a Maldini e a Massara”

Stefano Pioli, in conferenza stampa, inaugura la stagione del Milan. Il ritiro dei rossoneri, infatti, comincia oggi a Milanello: “Sono qui – dice Pioli – grazie a Maldini e a Massara, ci tengo a ringraziarli. E’ stato un rapporto di stima e affetto, poi il club ha scelto di andare in un’altra direzione. In questo mese ho sempre lavorato”. Sul mercato: “La mia figura non è cambiata così tanto, alla fine. Abbiamo sempre fatto un mercato di idee e di sorprese“.

Foto: sito Milan