Pioli: “Sono felice sia finito il mercato. Il Verona si presenta a San Siro con determinazione”

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Verona. Fra i vari argomenti trattati, l’allenatore ha detto la sua sul mercato appena concluso.

Ecco un passaggio delle sue dichiarazioni.

Sul mercato.

“Sono felice che sia finito, siamo rimasti concentrati sul nostro lavoro e sono state fatte le cose giuste. Abbiamo un gruppo coeso e compatto. Abbiamo fatto inserimenti importanti a inizio gennaio, inserendo gente di spessore e qualità. Ibra e Kjaer ci danno esperienza, poi anche giocatori giovani di prospettiva”.

Sul Verona, prossimo avversario.

“Sta bene, stanno facendo un ottimo lavoro e si presenteranno a San Siro con determinazione: loro corrono tanto. Per noi è stata una settimana particolare e abbiamo più di un problema. Sono due/tre giorni che Kjaer e Zlatan hanno l’influenza e non so se riusciamo a convocarli. Anche Krunic ha problemi, insomma c’è qualche difficoltà”.

Senza Ibra come si gioca?

“Dipende dagli avversari, ma non è un sistema di gioco che ti fa vincere le partite”.

Le condizioni di Kjaer.

“Kjaer domani non ci sarà perché sono tre giorni che è a letto con l’influenza: per il derby è disponibile”.

