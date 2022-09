Pioli: “Sogni? Se giochiamo con i nostri concetti, possiamo vincere anche in Champions”

l tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky dopo il match di Champions League vinto per 3-1 contro la Dinamo Zagabria: “E’ l’ennesimo step positivo. L’avevo detto ai giocatori che non era possibile non aver vinto ancora in casa in Champions. C’è soddisfazione per il risultato, ma potevamo segnare di più e dovevamo non subire il gol. Sognare in Europa? Continuo a pensare tra l’Italia e l’Europa non sia molto diverso, le prestazioni dipendono da noi. Se giochiamo con i nostri concetti, possiamo provare a vincere sia in campionato che in Champions. La qualità e l’intensità devono essere alte in Champions, ma anche domenica col Napoli. Leao? Avevamo preparato delle posizioni con Brahim e Tonali tra le linee, mentre Leao doveva isolare un giocatore alto uno contro uno. Sulla sua crescita non ci sono dubbi, ma mi aspetto sempre molto perché so quanto può dare alla squadra, Margini di crescita? Assolutamente e la partita di oggi ne è uno buona testimonianza. Ci sono state situazioni che potevamo gestire meglio. Dobbiamo sognare di notte e lavorare di giorno per cercare di raggiungere i nostri sogni”.

Foto: sito Milan