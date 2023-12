Pioli: “Non commento Maldini, gli sarò sempre riconoscente”

Stefano Pioli non ha voluto replicare all’intervista rilasciata da Paolo Maldini e che in qualche passaggio lo ha coinvolto. “Nessun commento su quello che ha detto. Sarò sempre riconoscente a Maldini e Massara per avermi portato al Milan. Ora però non posso non usare tutte le mie energie per motivare i miei giocatori e provare a vincere domani. Io non sono solo, sono sempre sostenuto dal club. Ora il pensiero è vincere domani. Sono sicuro che a breve miglioreremo e l’emergenza finirà. Domani Kjaer non ci sarà e lo recupereremo per quella dopo. Ora siamo in emergenza davanti e dietro, ma abbiamo altre soluzioni”.

Pioli si è soffermato in conferenza stampa sull’emergenza in difesa alla vigilia della sfida con il Frosinone. “Simic? Ha lavorato con noi già in estate, ha giocato in amichevole contro il Real. È un difensore attento, l’ho visto tranquillo. Se giocherà domani dall’inizio? Abbiamo provato altre cose, altre soluzioni, in modo da essere una squadra equilibrata domani”.

Foto: Twitter Milan