Pioli: “Siamo stati quasi perfetti. Kjaer? Mi auguro non sia nulla di grave. Sfida al Napoli? Ci sono altre partite in mezzo”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha analizzato il successo contro il Genoa.

Queste le sue parole a Dazn: “Serata perfetta. L’unica nota dolente è l’infortunio di Simon. Speriamo che non sia una cosa grave, ancora non conosciamo l’entità. Ci ha creato difficoltà nei primi minuti perché perdere un giocatore così rappresentativo non è facile. Ma la squadra ha dimostrato di poter superare questi passi falsi con una prestazione convincente”.

Su Messias: “Me l’aspettavo a questi livelli perché la sua è una storia molto bella e ha le qualità per stare al Milan e fare bene. Ha fatto due gol di grandissima qualità, è un giocatore importante come tanti che ho a disposizione quindi bene così. L’ho visto per la prima volta due anni fa in un Livorno-Crotone di Serie B e mi aveva impressionato per la facilità del cambio passo, per l’uno contro uno. Quando è salito in Serie A l’abbiamo seguito di più. Ha le qualità giuste e diverse degli altri che abbiamo”.

La rosa lunga: “È difficile ma anche bello, perché ho la possibilità di preparare diverse strategie. Ad esempio Leao preferisco usarlo di più quando dobbiamo sfruttare l’ampiezza, la profondità. È importante avere tante soluzioni e per tenere alte le prestazioni dobbiamo avere tanti giocatori”.

Tra poco la sfida al Napoli: “Penso prima alla Salernitana che è molto insidiosa, l’ho vista contro la Juventus. L’unico pensiero dev’essere a loro. Poi ci sarà la Champions dove vogliamo provare a giocarci tutto per passare il turno. Circa il Napoli ho visto poche squadre giocare con la qualità e il ritmo visto contro la Lazio”.

Foto: Sito Milan