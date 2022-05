Pioli: “Siamo stati i migliori fino ad oggi. Dobbiamo esserlo anche domani”

In occasione della vigilia della delicata trasferta con il Sassuolo, decisiva per la lotta scudetto contro l’Inter ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli. Il tecnico rossonero inizia rispondendo alla domanda se avesse raccolto volentieri l’ipotesi di giocare lo scudetto l’ultima giornata: “Devo dire quello che ho detto alla squadra: siamo stati i migliori fino ad oggi, ma dobbiamo esserlo anche domani. Abbiamo preparato la partita con lavoro, concentrazione e serenità. Non conta ciò che hai fatto fino a ieri, ma conta ciò che saremo in grado di fare domani. Abbiamo una grande occasione: ce la siamo costruita e meritata, ma ora bisogna finirla”.

Ai tifosi invece esclama: “”Sarà una sfida difficile, ma insieme siamo sicuramente più forti. Domani abbiamo bisogno di tutti, anche di coloro che non potranno essere presenti. Rassicurazioni non ce ne sono, perché il pallone è rotondo e devi dimostrare di essere migliore degli altri”. Il Milan merita questo scudetto? Pioli risponde: “Te lo dirò domani. Oggi siamo primi con merito”.

Foto: Twitter Milan