Pioli: “Siamo partiti male. La protesta dei tifosi? Possiamo solo rispettarli”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha commentato con le seguenti parole, rilasciate ai microfoni di DAZN, il pari ottenuto oggi dai rossoneri contro il Genoa:

“Siamo partiti male, senza la giusta compattezza e attenzione, dopo abbiamo fatto la partita creando e sbagliando tantissimo. Non è questione di atteggiamento, avevamo ripreso la partita ma poi abbiamo preso un gol evitabile”.

Quanto è stato difficile giocare in questo clima? “La prestazione è stata fatta, la vittoria sarebbe stata molto importante. I tifosi hanno scelto questa forma di protesta, possiamo solo rispettarli. Dobbiamo essere concentrati per fare bene fino alla fine, per noi sono sempre stati un valore aggiunto. Se hanno scelto questa forma di sorpresa avranno avuto le loro ragioni. Partita completamente diversa da Torino, gestita bene dopo i minuti difficili del primo tempo ma l’abbiamo fatta in lungo e in largo, è un peccato non aver portato a casa la vittoria. Oggi siamo stati obbligati a fare un altro tipo di partita contro un avversario che ha difeso molto bene. Sul 3-3 eravamo piazzati, quello è l’errore nostro”.

Quanto ha inciso nel giudizio complessivo l’eliminazione dall’Europa League? “Credo abbia inciso giustamente, sicuramente si poteva fare meglio. Non siamo riusciti a esprimerci, questa eliminazione è stata sicuramente un aspetto negativo che rientrerà nella valutazione. La sostituzione di Leao? Quando faccio i cambi non penso a fare scelte forti, Rafa è stato troppo poco dentro l’area e Okafor lo ha fatto più e meglio. Non tutte le prestazioni possono essere dello stesso livello”.

