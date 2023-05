Pioli: “Siamo delusi, se non cambiamo marcia non entreremo tra le prime quattro”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato dopo il pareggio contro la Cremonese: “Siamo delusi, se non cambiamo marcia faremo fatica ad arrivare tra le prime quattro. Tra tre giorni dobbiamo cambiare motivazioni di cambiare marcia”. Abbiamo messo in pratica tutto ciò che abbiamo preparato e siamo stati pericolosi. Detto ciò, mi aspettavo più profondità, per il resto, abbiamo giocato bene, abbiamo provato tanto l’1 contro 1, ma se non riusciamo a sbloccare partita del genere, diventa difficile. L’impressione era quella di voler decidere individualmente nel primo tempo”.

Poi ha proseguito: “Manca la determinazione, credo che nelle ultime partite la squadra abbia fatto tutto per vincere la partita, ma se non si sblocca, un piccolo errore ti può rovinare tutto, manca questa lucidità per andare in vantaggio”.

Infine: “Giroud e Leao? Il discorso non sono loro, a Roma c’erano, ma non l’abbiamo sbloccata comunque. Detto ciò, è ovvio che ci siano delle individualità superiori. Ma non riusciamo a vincere partite che per quello che abbiamo messo sul campo avremmo dovuto. Stiamo buttando via punti che possono costare caro”.

