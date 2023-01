Pioli: “Siamo delusi. Abbiamo sfruttato male la superiorità numerica. Ci è mancato l’ultimo passaggio”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato a Mediaset la sconfitta contro il Torino in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una partita seria, decisa, aggressiva contro una squadra difficile. Non magari con tantissima qualità ma seria fin quando non siamo rimasti in superiorità numerica. Dopo non abbiamo saputo sfruttare questo vantaggio. È una grossa delusione, volevamo passare il turno e ci dispiace”.

Calendario fittissimo: “Credo che abbiamo affrontato bene i nostri avversari, abbiamo rischiato una volta sola. Ho fatto i cambi per cercare di avere altre caratteristiche, altri spunti offensivi ma ci voleva più lucidità”.

La manovra è stata lenta “Ci è mancato l’ultimo passaggio, il passaggio più preciso ma siamo stati vivi e dentro la partita. Il rimpianto è dopo, perché bisognava gestire di più invece abbiamo dato possibilità a loro di fare mucchio dentro l’area. Ci vuole più qualità, più velocità”.

Su De Ketelaere “L’ho fatto giocare perché è un giocatore importante e in un ruolo che non è il suo. Giocare da centravanti non è semplice, ma lui si è mosso bene. Chiaro, ci si aspettano giocate decisive ma dobbiamo fare meglio tutti”.

Foto: twitter Milan