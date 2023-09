Pioli: “Siamo convinti di quello che facciamo. Hellas? Non ci sono partite facili”

Domani Milan ed Hellas Verona si affrontano alle 15.00 a San Siro, nella gara che aprirà la quinta giornata di Serie A. Queste le parole di Pioli in conferenza stampa: “Vincere è sempre importante, soprattutto per noi che arriviamo da una sconfitta in campionato. Non esistono partite facili, ma esiste solo la voglia di interpretarla bene con la qualità. Chiaramente sto cercando di fare le scelte per vincere domani, poi tutti scalpitano ed è giusto che sia così. Ci saranno i primi 11, poi cambi a gara in corso con caratteristiche diverse. L’importante è avere questa disponibilità da parte dei giocatori, giocheranno tutti per le tante partite. Stiamo bene, siamo convinti di quello che facciamo e siamo convinti di fare la partita giusta domani. Leao? Sta facendo tutto per diventare un campione. Deve continuare così. Per farlo si passa da prestazioni eccellenti ad alcune meno. A livello caratteriale sta facendo dei progressi incredibili. Maignan sta meglio, ha solo un affaticamento. Giocando così ravvicinati una roba di una settimana ti fa saltare due partite, o magari una sola… Vediamo: l’importante è che non sarà un infortunio lungo. Conosce benissimo le nostre posizioni e i principi di gioco, è pronto per aiutarci anche in fase di impostazione. Come col Torino, probabilmente anche domani il portiere avrà più tempo per impostare“.

Foto: Twitter Milan