Pioli: “Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, ora non fermiamoci. Con la società già guardiamo ai rinforzi”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a Rai 3 alla trasmissione “Che Tempo che fa”, analizzando l’annata che ha portato allo scudetto dei rossoneri.

Queste le sue parole: “Sono felice dell’entusiasmo che si è generato tra i tifosi. E’ il frutto di un lavoro duro che abbiamo portato a termine”.

Su Ancelotti: “Carlo è una leggenda. La sua capacità di entrare nella testa e nel cuore dei calciatori è incredibile. Complimenti ad Ancelotti!”

Sulla gioia dei tifosi: “L’esperienza più gratificante al Milan è che i tifosi mi hanno accettato per quello che sono. Io metto tutto me stesso in quel che faccio e l’amore dei tifosi mi ha riempito di amore e di gioia”.

Il momento più difficile: “La sconfitta nel derby di Coppa Italia: volevamo andare avanti nella competizione e avevamo poi la Lazio. Il calendario era il più difficile, poi le abbiamo vinte tutte. Eravamo partiti senza essere i più forti, lo siamo diventati”.

Il Milan è la squadra più giovane a vincere lo Scudetto…

“Il club ha dimostrato grande programmazione. I giocatori si sono continuamente messi in discussione nel lavoro. La politica del Club ha dato risultati importanti e credo che bisogna continuare su questa strada”

Su Maldini: “Per ottenere un risultato così importante tutte le componenti hanno dato il massimo. In una stagione poi ci possono essere delle opinioni differenti, ma abbiamo sempre affrontato ogni discussione per crescere e migliorare. Sarà così anche questa volta perché c’è ancora tanto lavoro da fare”.

Sugli acquisti: “Con la dirigenza lo stiamo già affrontando. Non si possono dire qui…”.

