Pioli: “Siamo bravi a dimenticare in fretta le vittorie. Hauge? Può crescere ancora”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky nel dopopartita. Ha commentato così il successo contro lo Sparta Praga: “Hauge? Può crescere ancora, ha molta qualità e siamo soddisfatti della sua prestazione. La sua qualità migliore? È l’uno contro uno. Sprigiona più velocità quando ha la palla rispetto a quando non ce l’ha. Deve imparare ad andare in profondità, cercare di andare oltre il difensore, perché predilige la palla addosso. E deve stare più dentro partita, prestando più attenzione anche in fase difensiva. Ha grandi qualità, è stato bravo il club a prendere un ragazzo così interessante“. Sul momento della squadra si è espresso così: “Ho sempre avuto fiducia nei miei giocatori, questa squadra ha qualità, è gruppo unito, c’è positività e fiducia. Siamo bravi a preparare le partite e a giocarle al massimo, ma anche a dimenticarle in fretta e pensare subito a quella dopo. Sono molto soddisfatto. L’Inter avvantaggiata senza coppe? Non so, non ci penso. Noi dobbiamo pensare al nostro percorso e alla partita contro il Parma“. Poi Pioli ha rivolto un pensiero a Paolo Rossi, suo ex compagno ai tempi della Juve: “È stata una giornata particolare, la scomparsa di Paolo mi ha colpito molto. Ho giocato con lui e lui era già Pablito, mentre io ero giovane. Era una persona sempre sorridente e disponibile ad aiutarti. Sempre determinato, ma sereno: queste sono le qualità principali in questo mondo. Sono molto dispiaciuto“.

Foto: Twitter Milan