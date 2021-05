Pioli: “Siamo a una vittoria dall’obiettivo. Due settimane fa tutti ci davano per morti”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky dopo il pesante successo per 7-0 sul campo del Torino: “Due trasferte così impegnative e difficili e due prestazioni così sono un segnale molto importante, però ci manca ancora una vittoria e dobbiamo pensare alla prossima partita”.

Se dovessimo fare un paragone col ciclismo a che punto siamo?

“Siamo a 3km dalla cima, ma finché non sei su bisogna stare attenti. Due settimane fa ci davano tutti per mezzi morti, adesso invece abbiamo il destino tra le nostre mani. Giocando così abbiamo più possibilità di vincere”.

Sull’euforia della squadra

“Finché non tagli il traguardo non puoi mollare niente. Abbiamo fatto così tanto che dobbiamo tenere duro per una settima. La squadra lo merita e lo merita il club, nella situazione in cui abbiamo vissuto il club è stato fantastico, dalla proprietà all’area tecnica. Milanello è un’isola felice. Stiamo costruendo qualcosa che ci può dare frutti immediati e che ci darà tante cose per il futuro”.

Ibrahimovic recupererà in tempo per gli Europei?

“Per gli Europei non so. In settimana avrà un nuovo consulto, per domenica non ci sarà e speriamo di recuperarlo per l’ultima”.