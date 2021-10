Pioli si racconta: “Ho avuto bisogno di fare delle esperienze. Ora alleno uno dei club migliori al mondo”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista a Dazn in cui ha parlato della sua carriera da tecnico e della sua esperienza in rossonero: “Ho fatto tante esperienze che mi hanno aiutato tanto, sia quelle positive che quelle negative. Ho uno staff che mi aiuta nel quotidiano perché mi tolgono un po’ di lavoro nella preparazione del singolo allenamento così che io mi possa concentrare di più con i video-analisti sulla preparazione della partita. Questa è una parte del mio lavoro che mi piace tantissimo. Mi piacciono anche questi periodi in cui si gioca tanto“.

La sua esperienza in rossonero: “Alleno il Milan che è uno dei club più prestigiosi al mondo, ora ho grande visibilità. Ho fatto tante esperienze nella mia vita, ho avuto bisogno di fare le mie tappe per arrivare a questo punto“. L’allenatore ha poi continuato: “Il club è sempre presente e ci dà grande supporto, questa è la forza della nostra squadra. Maldini, Massara e Gazidis sono sempre presenti“.

Foto: Twitter Milan