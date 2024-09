Pioli si coccola la sua stella: “Cristiano Ronaldo è superiore a Messi. Ha più gol che partite”

Stefano Pioli da pochi giorni è il nuovo allenatore dell’Al Nassr, in Arabia Saudita. L’ex Milan, nel corso della presentazione ufficiale, non ha potuto esimersi nel rispondere all’eterno dibattito dell’ultimo decennio. Chi è superiore, Cristiano Ronaldo o Messi? Durante la sua presentazione in Arabia Saudita, l’ex tecnico del Milan non ha potuto sottrarsi alla domanda, ovviamente coccolando il fuoriclasse portoghese: “Penso che Cristiano Ronaldo sia superiore a Lionel Messi, ha fatto più gol che partite”.

Foto: twitter Al Nassr