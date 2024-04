Pioli: “Servirà il miglior Milan. Mi aspetto una prestazione da squadra vera”

Il Milan che sarà atteso dal derby con l’Inter domani sera, dove i nerazzurri avranno la grande occasione di vincere aritmeticamente lo scudetto, proprio davanti agli eterni rivali cittadini. Il tecnico della formazione rossonera Stefano Pioli ha presentato con le seguenti parole, rilasciate in conferenza stampa, la stracittadina:

“La cosa più importante è che domani ci saranno 70mila tifosi che spingeranno il Milan, il resto interessa poco. Non interessa di Pioli, ma ciò che farà il Milan domani. Servirà il miglior Milan possibile. C’è chi pensa che non abbiamo mai cambiato niente nei derby, ma domani dobbiamo far di tutto perché non lo vincano domani. Se squadra attraversa un momento difficile da lungo tempo vuol dire che la condizione e la qualità può stentare ad arrivare, ma non era il nostro caso. In Europa League non siamo riusciti a giocare al nostro livello, come qualità e energia. Anche se sono state due partite più equilibrate di quel che si pensa; noi abbiamo tirato di più. Il loro primo gol a Roma è evidente in quel che siamo mancati. Il passato è storia, anche se non è positivo non essere passati. Domani serve livello alto, di più”.

Hai qualche rimpianto? Che voto dai alla stagione? “Non do voti. Nessun bilancio, lo faccio alla fine”.

Arrivate da cinque ko di fila nel derby. “I giocatori sanno tutto, sanno l’importanza, poi bisognerà metterlo in campo”.

Come si prepara una gara così? “Non si può non preparare bene una partita così. Ogni giocatore si starà preparando per essere al massimo. Scelte tattiche? Potrei cambiare tutto o niente. Sono aperto a tutto”.

C’è una lezione che ti porti via? “A fine anno farò le mie valutazioni, sicuramente mi porterò via qualcosa. La squadra non deve giocare per me, ma per sé stessa, per la maglia, per i tifosi. Mi aspetto una prestazione da squadra vera. Domani ciò che conta è il risultato, non Pioli”.

Foto: sito Milan