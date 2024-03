Pioli: “Serve una bella prova. Cercheremo di puntare al secondo posto”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Theo? Sta bene. Non ha finito l’allenamento ieri, ma oggi è in grado di giocare dall’inizio. Tutte le partite sono molto importanti, sbagliato ripensare all’Atalanta. Oggi è un altro avversario, dovremo mettere in campo una bella prestazione. Cercheremo di lottare per il seconfo posto. La squadra sta bene, servono punti in campionato. Leao? Stamattina mi ha detto che sta bene, ma la partita comincia dopo”.

Foto: twitter Milan