Pioli: “Se difendiamo bene possiamo vincere la partita. Ultima spiaggia? Per passare il turno sì”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Roma.

Queste le sue parole: “Sicuramente servirà una partita di alto livello, sicuramente servirà una cura dei dettagli superiore a quella di giovedì scorso. Certo che ho fiducia nella squadra”.

Sulle cose preparate: “I giocatori sanno: abbiamo fatto video, riunioni, sappiamo cosa fare”.

Ultima spiaggia? “Ho letto anche io. Sì, perché l’occasione è solo domani per superare il turno. Noi, però, la Champions League la giocheremo l’anno prossimo e domani daremo il massimo”.

PSG e Dortmund in semifinale… “Noi siamo gli stessi che sono andati in semifinale di Champions. Non è questione di ingenerosità, ma che si è alzato il livello e noi abbiamo alzato il nostro livello. Una delle nostre avversarie arriverà in finale, ma ci serve a poco”.

Bisogna migliorare in difesa? “Il tema è proprio lì: se difendiamo bene possiamo vincere la partita”.

Su De Rossi: “A me dà fastidio perdere la partita, poi quello che si dice della partita ci sta. Quasi sempre i giudizi sono condizionati dal risultato finale. Però quella è stata un’altra partita. Abbiamo rivisto la partita, sappiamo cosa dobbiamo fare, anche se domani ci capiteranno altre situazioni e i ragazzi sono sicuro saranno bravi a prevenirle”.

