Pioli: “Scudetto Inter nel derby? Noi pensiamo alla Lazio. Quota Champions? Non sono bravo, ma Allegri mi sembra abbia detto 70 punti”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Lazio.

Queste le sue parole: “Ci siamo riequilibrati: vogliamo rimettere in campo la prestazione di domenica scorsa, però ottenendo un risultato diverso”.

Ha parlato con Leao? “La sua risposta è stata semplice: ‘stavo bene’. Gli ho detto: ‘cerca di sentirti bene anche le prossime partite'”.

Come inquadra la partita di domani? “La Lazio è una squadra con grande qualità, che arriva da una prestazione non soddisfacente, quindi saranno motivati. Possono essere messi in difficoltà giocando con intensità e determinazione per 95 minuti”.

Campionato chiuso? “Credo di sì per il primo posto. L’Inter sta facendo un campionato incredibile e hanno avuto un calendario difficile, in cui le hanno vinto tutte: superando quel percorso in modo così netto credo sia finita”.

Scudetto nel derby? “Voi siete dei fenomeni a far perdere energie: il 21 aprile è troppo lontano. Ora abbiamo la Lazio”.

Come avete analizzato la partita con l’Atalanta? “Abbiamo analizzato le cose positive e anche quelle situazioni che non ci hanno permesso di vincere. Perché non abbiamo vinto? Non siamo riusciti a segnare un gol in più e ne abbiamo avuto le possibilità”.

C’è una quota Champions? “No, Allegri è molto bravo in queste statistiche qua… Mi sembra avesse detto 70 punti”.

