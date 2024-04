Pioli: “Sarà difficile chiudere il discorso qualificazione domani, ma dobbiamo prenderci un vantaggio”

Il Milan ospiterà domani la Roma nel primo round dei quarti di finale di Europa League. Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha presentato con le seguenti parole, rilasciate nella conferenza stampa di vigilia, il primo atto del doppio confronto con i giallorossi:

Il Milan ha sempre giocato la prima in casa. Cosa cambia? “Sicuramente ora non fa così tanta differenza, anche se ormai siamo abituati a giocare la prima in casa. Obiettivo prendere vantaggio anche domani. Chiaro che non potremmo chiudere il discorso domani, ma prenderci qualcosa in più dei nostri avversari in vista del ritorno sarebbe importante”.

De Rossi deve schierare i migliori sia domani che in campionato? “Penso che domani sera De Rossi schiererà la formazione migliore, è un obiettivo importante anche per loro. Ci conosce bene, come noi conosciamo loro. Stanno bene, arrivano dal derby vinto e hanno perso solo con l’Inter. Da quando se ne è andato Mourinho sono cambiati, quindi non abbiamo rivisto le partite di campionato contro di noi, ma quelle con De Rossi in panchina”.

È il Milan più forte dallo Scudetto? “Bennacer ha detto che è un Milan diverso ed è vero. È cambiata l’impostazione, il modo di giocare. Ma quel Milan ha ottenuto una vittoria incredibile, mentre questo Milan sta cercando di tornare a vincere. Ora è il momento fondamentale della stagione in cui dimostrare la nostra forza”.

La Roma adesso ha un’altra mentalità? “L’essere squadra conta sempre molto di più rispetto alle altre cose. Credo che De Rossi stia facendo un ottimo lavoro, ma non mi riferisco al gioco, ma al saper essere credibile per farsi dare dalla squadra la totale disponibilità. Quando c’era Mourinho non è stato facile superare la Roma che difendeva con tanti giocatori, non sarà facile neanche domani non sapendo che scelte farà De Rossi. Tante squadre di solito giocano in un modo, poi cambiano quando affrontano il Milan perché conoscono i nostri giocatori offensivi”.

Foto: sito Milan