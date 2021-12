Pioli: “Salernitana molto fastidiosa nella fase di non possesso. Di Salerno ho un bellissimo ricordo. Città calorosa e appassionata”

Il primo anticipo in programma domani e valido per la 16esima giornata di Serie A è quello delle 15 tra Milan e Salernitana. Queste le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa: “La partita di domani è importante per dare continuità. Abbiamo un’altra occasione per dimostrare che siamo una squadra forte. L’avversario è difficile, molto fastidioso nella fase di non possesso, ti vengono a prendere con aggressività e convinzione. Sarà una partita che vogliamo fare bene”.

Sul modo di approcciare la gara: “Ci sono squadre diverse: noi dobbiamo andare sempre a mille all’ora. È il nostro modo di giocare e ci piace; richiede tante energie e tanta intensità mentale, che ci faccia andare oltre i nostri limiti e le difficoltà delle partite. Noi per giocare bene dobbiamo andare forte, gestendo la palla con velocità; quando non ci riusciamo, ci affidiamo alle giocate individuali e non sempre le domeniche sono le migliori possibili. È il collettivo che deve sostenere il singolo giocatore”.

Sul ricordo dell’esperienza a Salerno: “Di Salerno ho un bellissimo ricordo, una città calorosa e appassionata. È un bell’ambiente, ma domani saranno rivali e cercheremo di batterli”.

FOTO: Sito ufficiale Milan