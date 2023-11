Pioli: “Sabato abbiamo deluso tutti, c’è grande voglia di rivalsa. Possiamo battere il PSG, ma servirà più attenzione”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il PSG. Ecco le sue parole:

Sulle ultime prestazioni: “Abbiamo deluso tutti, prima di tutto noi stessi. Dobbiamo fare tutto il contrario di sabato, ma va messo tutto in campo. So di allenare una squadra che vuole fare una grande partita. Domani deve essere la gara della svolta, dobbiamo fare punti noi. La gara sarà difficile, l’avversario è di altissimo livello. Abbiamo le capacità per far male al PSG, dobbiamo crederci”.

Sul crollo dell’ultimo mese: “Abbiamo pagato risultati dove meritavamo di più come con Juve e Napoli, con l’Udinese la gara è stata insufficiente”.

Cosa ha insegnato la gara di andata: “Dobbiamo mantenere un livello di attenzione alto, è una squadra che può farti male in ogni momento. Noi dobbiamo essere più efficaci e bravi a colpirli”.

Sulla vigilia: “C’è stato un confronto, ho parlato io e hanno parlato tra di loro. Sanno che devono superare un momento delicato della stagione. C’è stata la concentrazione per far bene. Io non credo che abbiamo concesso tanti uno contro uno nel primo tempo, siamo stati compatti. Sul gol di Mbappé siamo stati distratti e non dovremo sbagliare domani”.

Sulla tattica: “Sui piani tattici Mike è sempre al centro ed è molto importante per noi. Su questo ha lavorato tanto e ci dà tanta sicurezza”.

Sul sentimento prevalente dopo la sconfitta: “Quello che deve essere è quello di rivalsa e di rivincita. Sabato ci hanno fischiato, abbiamo fatto male e lo sappiamo ma questa deve essere l’occasione per tornare a giocare da Milan”

Sulla possibile accoglienza a Donnarumma: “I nostri tifosi inciteranno la squadra e noi giocheremo da Milan. Hanno passione e amore verso di noi, e noi dovremo trascinarli. Dovranno essere una marcia in più”.

Sulla sua situazione: “Il club mi sta mettendo nelle condizioni di lavorare e se le ultime prestazioni sono negative è colpa mia. Poi però posso solo lavorare per migliorare la situazione”.

Sulla crescita dei leader: “Stanno continuando il loro processo, sono i leader che possono portarci al top in Champions e sono sicuro che domani ci aiuteranno a farlo”.

Su Theo, Pulisic e Chukwueze: “Stanno bene, Pulisic dovrebbe partire dall’inizio e Chuku potrebbe essere pronto a sostituirlo”.

Foto: sito ufficiale Milan