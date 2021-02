Pioli: “Roma forte anche senza Dzeko. Ci aspettano grandi sfide, è il momento di spingere”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato alla vigilia della gara contro la Roma. Queste le parole del tecnico rossonero per presentare la sfida ai giallorossi: “Sicuramente è una squadra che ha tante soluzioni offensive, è vero Dzeko era un punto di riferimento ma la Roma ha fatto ottimi risultati senza di lui. Stanno bene, tengono bene in campo. Noi dobbiamo contrapporci con lucidità. Possiamo cambiare posizioni in campo, abbiamo un modulo elastico. Ciò che ha detto Kjaer rispecchia tutte le convinzioni sul nostro percorso. È bene giocare con i più forti e stanno arrivando, arriviamo a questo momento bene. Superare il turno in Europa è stato difficile ma importante. I perdenti rimangono sulle sconfitte, i vincenti pensano alla prossima gara”.

Se contro la Roma sia una scontro diretto per la Champions: “La classifica dice questo. Quest’anno tutte le squadre forti sono lì. Loro sono indietro di 6 punti, una gara importante ma uno scontro diretto quindi i punti valgono di più. Con domani cominciano delle settimane con grandi sfide, è il momento di spingere e di metterci alla prova”.

Foto: sito Milan