Pioli: “I campioni come Maignan non perdono mai. Il Napoli? Ha qualità, serve attenzione e rispetto”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il posticipo domenicale con il Napoli, in programma domani alle 20:45 a San Siro. Tanti gli argomenti toccati dall’allenatore rossonero, a partire dall’analisi del momento di forma della squadra azzurra:

L’anno scorso Spalletti, all’andata Garcia, ora Mazzarri: cosa cambia?

“Non cambiano le qualità: i numeri delle prestazioni e della partita sono quelli offensivamente. Con Mazzarri è cambiato qualcosa tatticamente, non sappiamo se giocherà a 3 o a 4, ma è un avversario di qualità da affrontare con molta attenzione e molto rispetto.”

Sei stupito dalla posizione del Napoli?

“È difficile per tutti ripetersi, lo è stato anche per noi. Il campionato è ancora molto lungo e il Napoli non è lontano dal quarto posto. Hanno grandissima qualità, grandissimi giocatori offensivi: ci sarà da mettere tanta attenzione.”

Infine un passaggio sulle ultime prestazioni di Mike Maignan, apparso non brillante come suo solito.

Troppe critiche a Maignan?

“A noi non interessano le critiche, perché siamo molto autocritici con noi stessi. Le persone come Maignan non perdono mai: o vincono o imparano e lui uscirà da questo periodo migliore di prima. A noi come gruppo non ci interessano le critiche, nel senso che siamo così tanto autocritici e severi con noi stessi che pensiamo a dare il meglio. I campioni come Maignan non perdono mai. O vincono, o imparano. E lui uscirà da questo periodo migliore di prima.”

Foto: Twitter Milan