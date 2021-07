Pioli: “Ringrazio Gigio e Chala, ma ora inizia una nuova stagione. Tomori? Mi piacciono i giocatori come lui”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, direttamente dal ritiro rossonero, iniziato nella giornata odierna, ha parlato riguardo agli addi di Çalhanoğlu e Donnarumma, oltre alle conferme di Tomori e di quella prossima all’ufficialità di Tonali:

“Chala e Gigio? Resto legato a loro e li ringrazio, ma ora inizia un’altra stagione. Abbiamo la nostra strada da percorrere. Vogliamo continuare con grande unione, con voglia di migliorare ed esprimere il miglior calcio possibile.Per quanto riguarda Tomori, ha dimostrato caratteristiche importantissime, si è calato benissimo tra noi. Ha una mentalità fortissima. Mi piacciono i giocatori con la sua testa. La società ha fatto un grande investimento e un grande sforzo, per tenere un giocatore che può diventare importantissimo. Per quanto riguarda il mercato, siamo all’inizio. Abbiamo la nostra strategia, poi vedremo cosa succederà. Tonali? Non credo sia ancora ufficiale, ma sarò molto contento della sua conferma”.

Foto: Twitter Milan