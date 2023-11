Pioli: “Rimpianti? Alla fine si ha quello che si merita”

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-1 contro il Dortmund: “Nei momenti importanti della gara, dove potevamo chiaramente cambiare l’andamento della partita, non solo sul rigore ma anche sull’1-1, non siamo stati così qualitativi come i nostri avversari, che invece hanno sfruttato molto meglio i nostri errori. Non siamo riusciti a sfruttare le occasioni per andare in vantaggio”.

Sui rimpianti:“Alla fine si ha quello che si merita. I rimpianti sono molti per la gara di San Siro contro il Newcastle. Stasera per 60 minuti abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, ma a questi livelli se sbagli le occasioni”.

Su Chukwueze: “Sono contento, finalmente è stato decisivo in fase offensiva. Ci sono segnali di crescita importanti da parte sua che faciliteranno il suo inserimento”.



Infine, sulla gara contro il Newcastle: “Abbiamo una sola possibilità, cercheremo di fare una grande partita e fare risultato su un campo difficile come quello del Newcastle”.

