Pioli: “Rimonta scudetto? Non pensiamo alla classifica, ma a noi stessi. Maignan? Non ci sono tempistiche sul suo rientro”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Roma, toccando anche il tema scudetto e del recupero di Maignan: “Ci credete alla rimonta? “Non credo che possa essere cambiato tanto con una partita, non siamo lì a contare i punti di distacco dal Napoli. Per provare a rivincere lo scudetto dobbiamo fare molti punti, dobbiamo alzare il nostro livello. Il Milan per me è stato una grande occasione, fin quando potrò me la giocherò al massimo”.

Ci sono tempistiche su Maignan? “Non abbiamo tempistiche, stiamo andando con le valutazioni che sta facendo lo staff. Non so dire oggi se sarà tra 2-3-4-o 5 settimane. Mike ha tutto il nostro sostegno ed è molto voglioso, ma sa che dobbiamo rispettare delle tempistiche perché il muscolo non risponde come dovrebbe. Non posso dire che lo avremo per quella data”.

Su Vasquez: “Ci ho parlato stamattina. Bella presenza, bella personalità. Sono 5 giorni di viaggio che non si allena, oggi ha fatto solo una minima parte. Vedremo nei prossimi giorni e vedremo poi per le prossime partite come sarà la sua condizione e quali saranno le mie scelte”

Il Napoli è avanti perché ha avuto meno infortuni: “Mi piacerebbe concentrarmi sulla partita di domani e sui giocatori che saranno a disposizione domani. Poi ho detto che per la prossima partita mi auguro di ritrovare qualche giocatore ma ad oggi non te lo so dire. Si stanno tutti allenando a parte ma sono tutti più vicini di una settimana fa. Ibra tornerà la settimana prossima com’era previsto sul suo programma di lavoro e com’era previsto col chirurgo che l’ha operato, poi da lì si vedrà come andrà il suo recupero e quando potrà tornare a giocare. Noi dobbiamo pensare a giocare bene e vincere le partite, quello che dicono fuori qua ognuno è libero di dire le proprie opinioni, noi ci sentiamo di poter vincere la partita di domani”.

Foto: sito Milan