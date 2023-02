Pioli: “Recuperiamo Tomori ma perdiamo Calabria. Ancora out Bennacer”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita da disputare in trasferta contro il Monza. Alcune parole del tecnico dei rossoneri: “Veniamo da due buonissime partite, dobbiamo pensare a vincere domani. Sarà poi il prossimo risultato a determinare la condizione della squadra. Domani sfida difficile, giocano molto bene e stanno molto bene. Conterà mettere in campo la miglior prestazione e vincere“.

Monza: “Bisogna fare i complimenti a Palladino. All’andata risultato largo, ma la partita non è stata così semplice. Noi dobbiamo giocare con fiducia: è una occasione che va sfruttata e per fare tanti punti”.

Infortuni: “Tomori domani a disposizione, Bennacer e Calabria no. Calabria ha avuto un problema al muscolo dell’anca. Recuperiamo Tomori, ma perdiamo Calabria. Bennacer ha ancora qualche fastidio, è inutile rischiare. Mi auguro sia pronto per l’Atalanta”.

Foto: Twitter ufficiale Milan