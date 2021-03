Pioli: “Recuperiamo Theo, Calhanoglu e Rebic. In dubbio Calabria e Romagnoli”

Alla vigilia di Milan-Napoli, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha fatto il punto delle assenze, e di come il Milan sia riuscito a sopperire alla dipendenza da Ibrahimovic: “Gli acciaccati di Manchester sono Calabria e Romagnoli, che in parte si è allenato con la squadra. Vediamo domattina, quando deciderò la formazione. Recupereremo Theo, Calhanoglu e Rebic. Mandzukic, Zlatan e Bennacer aspettiamo settimana prossima. Il Milan è dipendente dal proprio gioco, qualità e concetti. Ibra è il faro, ma i leader sono tanti perché riconosciamo un certo modo di stare in campo.”

Infine su Leao, che ancora pecca come vice-Ibra: “Credo che io devo proteggere i miei giocatori, soprattutto quando vedo comportamenti giusti e disponibilità, questi ce li ha Leao. Forse l’anno scorso non stava dentro la partita con continuità, poi è normale che da lui ci si aspetta giocate importanti perché le ha. Lui sta dando tanto poi il gol arriverà. Deve migliorare nel riconoscere i tempi di gioco, senza fare scatti inutili. Credo sia una crescita normale per un ragazzo così giovane, e sta crescendo ogni anno di più”.

Foto: sito Milan