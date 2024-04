Buone notizie per Stefano Pioli in vista della gara d’andata dei quarti di Europa League contro la Roma. Nell’allenamento mattutino svolto oggi dal Milan Malick Thiaw è tornato ad allenarsi in gruppo. Il difensore tedesco sarà, pertanto, a disposizione del tecnico per essere impiegato nel corso dell’impegno europeo con la formazione giallorossa.

Foto: Instagram Thiaw