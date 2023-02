Pioli recupera due pedine per il Tottenham: Tomori e Bennacer regolarmente in gruppo

Buone notizie per il Milan a due giorni di distanza dalla sfida di Champions League contro il Tottenham, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Tomori e Bennacer hanno infatti svolto l’allenamento mattutino assieme ai compagni di squadra e sono dunque da considerarsi abili e arruolabili per la gara.

Foto: Instagram Bennacer