Pioli: “Rebic, Florenzi e Ballo Touré sono disponibili. Ibra è molto motivato, come tutti i suoi compagni”

Nella conferenza stampa che porta al derby tra Milan e Inter, Stefano Pioli ha annunciato il ritorno in squadra di alcuni giocatori: “Rebic ha recuperato, ha fatto gli ultimi due allenamenti con noi ed è disponibile, così come Florenzi e Ballo-Touré. Messias lo vedremo dopo la sosta. Le scelte le ho già fatte, i giocatori le sanno“. Su Ibrahimovic: “Zlatan è un fenomeno, lo dimostra in tutto quello che fa. Sta bene, arriva da un’ottima prestazione con la Roma ed è molto motivato, come tutti i suoi compagni, per far bene domani“.

L’allenatore ha poi continuato: “Chi toglierei all’Inter? Nessuno, punto sui miei sapendo che gli avversari sono forti ma anche noi lo siamo. Faremo una partita seria cercando di vincerla. Servirà la lucidità di non commettere errori, serve furbizia e malizia. Abbiamo detto che la Champions è una questione di dettagli, e la partita di domani è praticamente così“. Sull’attesa del derby: “Ho vissuto questi giorni con partecipazione e concentrazione, è stata una settimana con impegni importanti quindi non è che ho avuto tanto tempo per pensarci. Domani nel pre-partita mi godrò lo stadio ed i nostri tifosi“.

Foto: Twitter Milan