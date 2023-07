Pioli: “Questo Milan mi piace molto, quest’anno giocheremo un calcio più offensivo”

Stefano Pioli, dopo l’amichevole persa in rimonta contro il Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi su vari argomenti. Ecco le sue dichiarazioni: “Questo Milan mi piace molto, i nuovi sono molto forti e si stanno inserendo bene. Giocheremo un calcio più offensivo quest’anno. Ho visto cose interessanti, questo gruppo ha personalità. Okafor? Può giocare in diversi ruoli, è giovane ma ha già dimostrato il suo valore. Chukwueze? Fino a quando non saranno miei giocatori non commento”.

Foto: Sito Milan