Pioli: “Questa partita pesava molto, vincere ci ha dato molta soddisfazione”

Stefano Pioli ha commentato la vittoria del suo Milan contro il Sassuolo ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del tecnico rossonero: “Il gol dopo pochi secondi? Abbiamo 4-5 situazioni per il calcio d’avvio e le alterniamo. Volevamo approcciare bene la partita perchè nelle ultime eravamo mancati. Speriamo sempre che le cose vadano nel miglior modo possibile; sono stati bravi Diaz e Calhanoglu e Leao a concludere bene. Ci sono dei momenti nei quali le partite pesano di più. Non eravamo soddisfatti degli ultimi due pareggi, noi giochiamo sempre per vincere. Questo match pesava molto dal punto di vista mentale, volevamo vincere ed esserci riusciti ci dà molta soddisfazione. Segnale per lo scudetto? Il segnale lo diamo a noi stessi. Da quando sono arrivato il club ci ha messo nelle condizioni di poter lavorare nelle migliori condizioni possibili. All’inizio la mancanza di pubblico ci ha fatto crescere, ma ora i nostri tifosi, come mi ha detto Ibrahimovic, ci farebbero volare. Vogliamo provare a dare soddisfazioni a noi stessi e a loro in un momento nel quale la vita non è normale. Mercato? Abbiamo le idee chiare, se ci saranno le opportunità per migliorare questa squadra le coglieremo altrimenti rimarremo così“.

Foto: sito ufficiale Milan