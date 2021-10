Pioli: “Qualificazione? Abbiamo zero punti, ma dobbiamo crederci”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così a Mediaset dopo il ko sul campo del Porto:

Crede ancora nella qualificazione?

“Dobbiamo crederci. E’ facile dirlo, sarà più difficile metterlo in campo. Abbiamo ancora zero punti in classifica, ma le seconde sono avanti di quattro punti. Abbiamo sbagliato serata, non era questa quella in cui non giocare al massimo. Ora pensiamo al campionato, poi torneremo a soffermarci sulla Champions”.

Foto: Twitter Milan