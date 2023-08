Pioli: “Pulisic è un giocatore molto intelligente. Krunic resterà al Milan”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky Sport dopo il successo sul Torino.

Queste le sue parole: “Il nostro obiettivo è quello di lottare in due competizioni, i giocatori che sono arrivati hanno le caratteristiche che cercavamo e ci danno tante soluzioni. Oggi abbiamo fatto dei passi avanti rispetto alla partita con il Bologna, dobbiamo continuare così. Non siamo una squadra alla quale piace aspettare: oggi abbiamo iniziato bene, siamo stati belli compatti, stasera hanno funzionato diverse cose ma ci sono anche aspetti su cui migliorare”.

Sul modulo: “C’è questa possibilità di cambiare diversi moduli e ci sarà anche quando tutti saranno nella miglior condizione. Non credo che sia il sistema di gioco a rendere la squadra più o meno offensiva: le mezzali sono d’inserimento, abbiamo cinque giocatori che cercano di offendere. Noi partiamo dai nostri principi di gioco, poi saranno le prestazioni a dirci dove bisognerà insistere. Pulisic può giocare benissimo dietro Giroud, ci sono tante soluzioni. Adesso è bene dare una certa continuità per inserire i nuovi giocatori. Il fatto di avere più soluzioni è un vantaggio per me, questo gruppo è bellissimo da allenare”.

Su Pulisic: “E’ un giocatore molto intelligente. Credo ci voglia equilibrio nei giudizi. La squadra ha fatto due passi avanti rispetto a Bologna: continuiamo con questo spirito e poi vedremo cosa accadrà”.

Sull’inizio della stagione: “Giocare a San Siro ci rende felici perché abbiamo dei tifosi fantastici. La stagione scorsa è stata complicata perché arrivavamo dalla vittoria dello scudetto, volevamo rivincerlo e non ci siamo riusciti: ci siamo incartati, per un certo periodo abbiamo perso la serenità che ci aveva sempre accompagnato. Siamo ripartiti con grande volontà ed entusiasmo, ho ragazzi molto disponibili e attaccati al percorso che stiamo facendo. Dobbiamo proseguire così, arriveranno le difficoltà e riusciremo a superarle solo restando uniti”.

Krunic resterà al Milan? “Sì”.

Foto: sito Milan