Pioli: “Prestazione che lascia rimpianti. Infortuni? Cercheremo di risolvere, il lavoro non dà i risultati sperati”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato dopo il 2-2 con la Salernitana: “Questa prestazione lascia rimpianti, come tante volte in questa stagione. Abbiamo commesso delle disattenzioni che ai nostri livelli non possiamo permetterci”

“Se queste situazioni si ripetono diventa importante la mentalità – ha continuato -. Ci vuole più attenzione, più intensità e presa della marcatura. Lo stiamo pagando a caro prezzo. Siamo alla ricerca della fiducia ma non riusciamo a trovarla per errori nostri”.

“Abbiamo provato a vincerla fino alla fine. Avremmo potuto fare 4 o 5 gol. Dobbiamo lavorare tanto per diventare una grande squadra. Abbiamo preso gol con un giocatore per terra”.

“Gli infortuni sono tanti. Tomori era uno di quelli che stava giocando di più, è un problema. Cerchermo di risolverlo il prima possibile. Ce la stiamo mettendo tutto a livello di preparazione e prevenzione, ma al momento il lavoro non ci sta dando i risultati che vorremmo”.