Pioli: “Potrebbe esserci qualche novità tattica. Ibra? L’ho ritrovato bene. Ecco cosa penso di Maignan”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la nuova stagione che vedrà il ritorno dei rossoneri in Champions League. Sugli obiettivi stagionali. “Mi auguro in primis il ritorno allo stadio e alla normalità. Per noi spero che sia una stagione di conferma, di essere una squadra competitiva in Italia e in Europa, confermare il nostro livello. Nessuno si aspettava l’arrivo del Milan al secondo posto, proveremo ad essere una sorpresa anche l’anno prossimo. Modulo? Potrebbero esserci qualche novità tattica, sono cose che ho sempre fatto in carriera. Essere imprevedibili può essere un vantaggio. Proveremo cose nuove, ma senza dimenticare le nostre caratteristiche. Kessie? Franck è cresciuto tanto, si parla di lui ma anche gli altri sono cresciuti. Può ancora fare tanto, sia io che il club sappiamo quanto Franck sia importante, l’ho gia sentito. Prima si è riposato, poi sposato, ora andrà con la nazionale. Ibra? Con Zlatan ci siamo sentiti praticamente tutti i giorni. Chi lo ha operato era soddisfatto. L’ho ritrovato bene, servirà ancora un paio di settimane per rivederlo a correre. Calabria ha fatto una visita ieri ed è andata bene. Non potrà iniziare subito in gruppo, ma potrà farlo presto. Bennacer invece sta bene ed è pronto per unirsi al gruppo. Kjaer? Mi sono sentito spesso con Simon. Ha vissuto una cosa delicata, molti sono rimasti stupiti per la sua lucidità, ma noi no perchè conosciamo bene anche le sue doti umane. Lo risentiremo in questi giorni, ha bisogno di riposo dopo una grande stagione e un grande Europeo. Maignan? Abbiamo preso un ottimo portiere, è molto motivato. Deve staccare un po’ la spina adesso, ma arriverà carico”.

FOTO: Sito ufficiale Milan