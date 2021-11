Pioli: “Potevamo fare meglio, poco lucidi nel primo tempo”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha commentato così ai microfoni di Amazon il pareggio contro il Porto, un 1-1 amaro che quasi condanna i rossoneri: “Potevamo fare meglio, nel primo tempo è mancata lucidità nelle scelte. Se gli avversari sono così alti devi cercare di più la profondità e noi non siamo stati precisi. Sulla ripresa non posso dire nulla, per volontà, energia e pericolosità. Per meritare devi vincere le partite, il livello in Europa è altissimo: il Porto nelle ultime 5 trasferte ha ottenuto grandi risultati e nella scorsa stagione ha eliminato la Juventus. Noi dal punto di vista delle scelte non siamo stato così continui per 95 minuti”.