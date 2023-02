Pioli: “Potevamo chiuderla, ma con questo spirito abbiamo mandato un segnale. Avanti con questa convinzione”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Stefano Pioli ha così parlato della vittoria del suo Milan contro il Monza: “Quando c’è da difendere va fatto tutti insieme e da qualche partita stiamo tornando a farlo. Si poteva fare ancora meglio perché il Monza ha giocato un grande secondo tempo e per noi è stata una settimana molto dispendiosa. Potevamo chiuderla ma vincendo con questo spirito abbiamo dato un segnale: dobbiamo andare avanti con questa convinzione. Solo lavorando tutti insieme possiamo tornare a fare grandi risultati. Abbiamo giocato un buonissimo primo tempo, dopo potevamo superare meglio la loro pressione però abbiamo lavorato bene insieme e dobbiamo continuare così”. Poi ha proseguito: “Il passettino in più è una costruzione più precisa, palleggiando meglio per avere più possibilità di essere pericolosi. Nel primo tempo la costruzione era più semplice, abbiamo cambiato qualche posizione in campo e dobbiamo sviluppare meglio per creare superiorità numerica. Ci lavoreremo perché i prossimi impegni saranno altrettanto importanti. Aver vinto tre partite così, soffrendo e giocando da squadra è importante. Adesso recupereremo energie e cominceremo a pensare alla gara contro l’Atalanta”.

Infine, su De Ketelaere: “È un ragazzo giovane che sperava di fare di più. Un gol vorrebbe dire tanto, le occasioni stanno arrivando, sono sicuro che arriverà perché le qualità ci sono”.

Foto: sito ufficiale Milan