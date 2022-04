Pioli: “Poteva essere un weekend favorevole, invece abbiamo diminuito il vantaggio”

Nel post partita di Milan-Bologna, Stefano Pioli ha parlato così a Sky: “Abbiamo lavorato bene senza palla, con la palla c’è mancato il guizzo. Andrà meglio la prossima. È chiaro che è una occasione persa, noi giochiamo per vincere, davanti ad un pubblico fantastico dall’inizio alla fine. Cercheremo di capire dove fare meglio. Non eravamo troppo carichi o presuntuosi, abbiamo fatto la nostra partita ma è mancato il guizzo. Ma la prestazione è stata buona. Mancata lucidità, ma non ho niente da dire alla squadra se non di essere più efficaci in area. Non ci nascondiamo dicendo che sulla carta poteva essere un week-end favorevole, e invece abbiamo diminuito il vantaggio. La prossima è dura, ci prepareremo al meglio ma sarà un campionato che si lotterà fino almeno alle ultime due giornate. Speriamo di mantenere questo livello, con qualche gol in più, perché abbiamo dimostrato che siamo vivi e pronti”.

FOTO: Twitter Milan