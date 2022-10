Pioli: “Poco lucidi nelle scelte. Potevamo fare di più, calati dopo il secondo gol”

Intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così analizzato il ko per 3-0 contro il Chelsea: “Non avevamo iniziato male la partita, ma poi non siamo stati lucidi in molte scelte e certamente potevamo fare di più. Non c’entra la poca esperienza, né le assenze. C’entra che dovevamo essere più lucidi, perché all’inizio il Chelsea non portava così tanta pressione. E’ chiaro che, se sbagli spesso le scelte e subisci la loro pressione, prima o poi prendi gol. Il secondo gol ha cambiato il nostro atteggiamento. Non siamo rimasti squadra come al solito e a questi livelli paghi a caro prezzo”. Infine, ha spiegato i cambi di Leao, Giroud e Leao: “Perché devo dare minutaggio a chi rientra degli infortuni e devo far riposare chi ne ha bisogno in un periodo così fitto di impegni”.

Foto: sito ufficiale Milan